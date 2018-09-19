Kocaelispor sağlık kontrolünden geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde Kocaelispor'un genç futbolcularının dönemsel kontrol testleri gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından projelendirilmiş hizmet olan Sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla projelendirilen SPORTAM(Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi) çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik, görsel reaksiyon sürati ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Yapılan testlerin verilerine göre sporcuların gelişimi ve performansı merkezde kayıt altına alınıyor. Merkezde sezon öncesi hazırlık döneminde ilk testleri yapılan Kocaelispor'un altyapı oyuncularından oluşan grupların dönemsel kontrol testleri gerçekleştirildi. Bu sayede sporcuların gelişimleri hakkında yapılan ikinci ölçümle veriler arasındaki karşılaştırma yapılarak, sporcuların son durum bilgileri belirlendi.

Sezon öncesi genel hazırlık dönemi başlangıcında test ve ölçümleri yapılan Kocaelispor'un altyapı oyuncularının tamamının ölçümleri yapılarak, oyuncularının ikinci ölçümleri de başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu.