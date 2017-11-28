Kocaelispor’un 70 milyon TL’lik vergi borcu ödendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz basın mensupları ile bir araya geldi. Kocaelispor’un 70 milyon TL olan vergi borcunun, Kocaeli Eğitim Vakfı’na ait olan arsanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ödendiğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Kent Konut’a devredilen arsanın ise Kocaelisporlu gençler için kullanılacağının da müjdesini verdi.

Yavuz: "Kocaelispor ilelebet payidar kalmalı"

Toplantıda ilk olarak konuşan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Kocaelispor için hatırı sayılır bir emek verdiklerini söyleyerek, "Yaşamaz denileni yaşattık, kurtulmaz denileni kurtardık, olmaz denileni oldurduk, satılmaz denileni sattık. Hepsini Kocaelispor için yaptık. Temeli öyle sağlam tutmak zorundayız ki, bir daha bu süreçlere dönmemeliyiz, bu süreçleri bir daha yaşamamalıyız. Öyle bir kulüp yapısı oluşturmalıyız ki, Kocaelispor ilelebet payidar kalmalı” dedi.

“Bedel ödüyoruz, canımız yanıyor"

Tüm Kocaelililere kulübe üye olmaları için seslenen Yavuz, “Yöneticilerimiz bizi denetleyin, hesap sorun. Mali tabloları tartışın, bütçe tasarılarına ortak olun. Kulübün sakini değil, sahibi olun. Kocaeli’yi iyi yönetecek bir yapı böyle bir organizasyonun sonucunda oluşacaktır. Bulunduğumuz liglerde başka bir takımda olmazken biz vergi ve sosyal güvenlik rakamları da dahil her şeyimizi resmi rakamlar üzerinden yapıyoruz. Aylık ortalama 100 bin TL SGK ödemesi yapıyoruz. Dolayısıyla bedel ödüyoruz, canımız yanıyor, zorlanıyoruz. Biz yola çıkarken söylemiştik, ’Atkılılar kazanacak, atkılılar kazanacak’” diye konuştu.

“28 milyon liraya kapanabilecek vergi borcumuzu ödedik”

Kocaelispor’un 28 milyon TL vergi borcunun ödendiğini açıklayan Yavuz, “Bugün Kocaeli Büyükşehirimizin Kent Konut aracılığıyla kamu borçlarımızın en büyük dilimi olan, toplamda 70 milyon Liraya yaklaşan, yapılandırma ile 37 milyona inen ve peşin ödemeyle 28 milyon liraya kapanabilecek vergi borcumuzu ödedik. Kulüp için gerçekten milat. O yüzden emeği olan herkese, başta Kocaeli Büyükşehirimiz’e, İlhan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim bir daha geri dönme şansımız olmayabilir. Kocaelispor iyi yürekli insanlarımızın, bizlerin emeği ile bugünlere geldi" şeklinde konuştu.

Bayram: “Kocaelispor’un borcu kapandı. SGK’yı da kapatacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Bugün Kocaeli için çok güzel bir gün. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de Kocaeli’nin marka bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Belediyecilik olarak Türkiye’de marka bir kuruluş. Kocaelispor da bu şehrin değeri ve markası. Bu süreç kolay değil. 40 milyon civarı para ödendi. Kocaelispor’un borcu kapandı. SGK’yı da kapatacağız. Kocaelispor’un kamu borcunu reklam desteğiyle kapatmış olacağız. Kocaelispor şehrimizin sesini Avrupa’ya, dünyaya duyurur inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah böyle şeyleri bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Alınan arsanın konut için imara açılmayacağını söyleyen Bayram, "Arsanın da alınması dahil, başkanımızla yapılan bir mutabakatın üzerine, Kocaelispor’u yüzeye çıkarmak üzerine, borçlarını kapatmak üzerine biz bunları adım adım gerçekleştirdik. O tesisin de proje çalışması devam ediyor. Başkanımızın talimatı üzerine biz o arsayı konut imarına açmayacağız. Kocaeli gençlerinin faydalanabileceği bir yer haline getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.