Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 14:59

Kocaeli’ye ilk kar yağdı, müdahale anında geldi

Kartepe’ye yağan mevsimin ilk karına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları açık tutuyor.

Kocaeli’ye ilk kar yağdı, müdahale anında geldi

22 Kasım 2017 14:59


Meteorolojinin açıklamaların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kocaeli’de de kar yağdı. Kentin en yüksek bölgesi olan Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak bölgeyi etkisi altına aldı. Saatler içerisinde kar kalınlığı Kartepe’de yaklaşık 10 ila 30 santimetreye ulaştı. Bölgede bulunan ekipler karla kaplanan yolda küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yol açma çalışmaları kar yağışının yoğunluğuna göre aralıklarla devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel kar yağışıyla ilgili çeşitli önlemlerini aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı kar ekipleri Kartepe’de gece yarısı etkili olan kar yağışına karşı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı otel kesiminde karla kapanan yollara anında müdahale ediliyor.


Bölgede iki grayder, bir kanal kazıyıcı yükleyici JCB, bir loder, bir kar bıçaklı rotatif ve bir kar bıçaklı tuzlama kamyonu karla mücadele çalışması yapıyor. Yol açma ve çalışmalarında 9 personel görev yapıyor. Otele çıkacak araçların kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerekiyor. Öte yandan muhtemel kar yağışına karşı Umutepe bölgesinde de ekipler hazır bekliyor. Kartepe yolu 24 saat kontrol altında tutuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç