Kocaeli’ye ilk kar yağdı, müdahale anında geldi

Meteorolojinin açıklamaların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kocaeli’de de kar yağdı. Kentin en yüksek bölgesi olan Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak bölgeyi etkisi altına aldı. Saatler içerisinde kar kalınlığı Kartepe’de yaklaşık 10 ila 30 santimetreye ulaştı. Bölgede bulunan ekipler karla kaplanan yolda küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yol açma çalışmaları kar yağışının yoğunluğuna göre aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel kar yağışıyla ilgili çeşitli önlemlerini aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı kar ekipleri Kartepe’de gece yarısı etkili olan kar yağışına karşı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı otel kesiminde karla kapanan yollara anında müdahale ediliyor.

Bölgede iki grayder, bir kanal kazıyıcı yükleyici JCB, bir loder, bir kar bıçaklı rotatif ve bir kar bıçaklı tuzlama kamyonu karla mücadele çalışması yapıyor. Yol açma ve çalışmalarında 9 personel görev yapıyor. Otele çıkacak araçların kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerekiyor. Öte yandan muhtemel kar yağışına karşı Umutepe bölgesinde de ekipler hazır bekliyor. Kartepe yolu 24 saat kontrol altında tutuluyor.