Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştır kararı olan eşi tarafından silahla öldürülen 45 yaşındaki Elif Parlakyıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız(67), kendisini aldattığı iddiasıyla evini bastığı eşi Elif Parlakyıldız(45)'ın silahla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Sait Parlakyıldız tutuklanırken, ölen kadın için Darıca'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene talihsiz kadının yakınları ve komşuları katıldı. Darıca Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elif Parlakyıldız'ın naaşı, Nene Hatun Mezarlığına defnedildi.