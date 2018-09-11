İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Darıca ilçesinde uzaklaştır kararı olan eşi tarafından silahla öldürülen 45 yaşındaki Elif Parlakyıldız’ın cenazesi toprağa verildi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştır kararı olan eşi tarafından silahla öldürülen 45 yaşındaki Elif Parlakyıldız'ın cenazesi toprağa verildi.


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız(67), kendisini aldattığı iddiasıyla evini bastığı eşi Elif Parlakyıldız(45)'ın silahla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Sait Parlakyıldız tutuklanırken, ölen kadın için Darıca'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene talihsiz kadının yakınları ve komşuları katıldı. Darıca Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elif Parlakyıldız'ın naaşı, Nene Hatun Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.