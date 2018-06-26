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26 Haziran 2018 20:36

Kökü çürüyen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kökü çürüyen ağaç, rüzgarın etkisi ile sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kökü çürüyen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi

26 Haziran 2018 20:36


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 KK 052 plakalı hafif ticari aracın üzerine park halindeyken yol kenarında bulunan ve kök kısmı çürümüş olan incir ağacı, etkili olan rüzgar sebebi ile devrildi. Ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında ağacın kenarında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımı ile ağacı aracın üzerinden kaldırdı.


İtfaiye ekiplerine teşekkür eden araç sahibi, bir anda etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisi ile ağacın devrildiğini söyledi.




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