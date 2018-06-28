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28 Haziran 2018 13:03

Kolu bahçe demirlerine saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bahçe demirleri koluna saplanan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Kolu bahçe demirlerine saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

28 Haziran 2018 13:03


Olay, saat 11.00 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Çelikel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Berkay Ş., (9) bahçede oynadığı sırada demirlerin üstünden atlamak isterken kolu demirlere saplandı. Acı içerisinde bağıran çocuklarının çığlıklarını duyan aile durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun kolunun saplandığı demiri keserken sağlık ekipleri ise kolda kalan demir parçasını olay yerinde çıkarttı. Yaralı çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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