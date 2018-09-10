Kolunu makineye kaptıran işçiyi arkadaşları kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kolunu pres makinesine kaptıran ve arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Alsanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika işçilerinden E.E. (36) bir anda kulunu pres makinesine kaptırdı. Olayı gören arkadaşları hemen makineyi durdurarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süre sonra olay yerine gelirken E.E.'nin kolu sıkıştığı yerden arkadaşlarının yardıma ile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.