KOMEK'e üniversitelilerden yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK), tanıtım amaçlı açtığı stantlarına üniversiteli öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15. eğitim yılında 330 farklı branş ile kentin dört bir yanında ücretsiz halk eğitimlerine başladı. Hazırlanan tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, bir yandan da açılan stantlarda uygulamalı olarak branşların tanıtımı yapılıyor. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) ile Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde de stant açıldı. Kampüslere açılan stantlara üniversiteli öğrenciler akın etti. Buradaki usta öğreticilerden bilgi alan gençler, ilgilendikleri branşlarla ilgili uygulamalı eğitim yaptı. KO-MEK'in halk eğitimi konusunda son derece önemli bir görev yaptığına dikkat çeken üniversiteliler, bu branşların bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatı için önemli rol oynayacağını kaydetti.

KO-MEK bu eğitim döneminde 15. yılını kutlayacak. Halk Üniversitesi KO-MEK, 15 yıllık eğitim dönemi içinde 530 bin 928 kişiye ücretsiz eğitim sundu. Geçtiğimiz yıl ise ücretsiz kurslardan 60 bin 175 kişi yararlandı.