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KOMEK'te aile eğitimi

KOMEK kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitim verilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarının hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Aile Okulu, 9. Dönem çalışmalarına başlıyor. 9. Dönem kapsamında KO-MEK kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitim verilecek. Eğitimler 6, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde yapılacak. KOMEK, sağlıklı, iyi yetişmiş bilinçli nesillerin yetişmesi için önce aile kavramının güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Aile temellerinin güçlü olduğu toplumların daima büyüyüp gelişeceğinden hareket eden Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim kursları, bu nedenle “KO-MEK Aile Okulu” Projesini geliştirdi. Proje bu yıl 9. Eğitim dönemini gerçekleştirecek.


Aile Okulu 9. Dönem dersleri 6 Kasım tarihinde başlayacak. Çocuk ve kişisel gelişim alanında uzman eğitmenlerin vereceği dersler, Gölcük Kongre Sarayı ve İzmit Fuar içi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda sabah ve öğlen olmak üzere iki seansta yapılacak.

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