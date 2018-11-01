KOMEK'te ailelere güvenli sosyal medya eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında KOMEK kurs merkezi sorumlularına bilinçli medya kullanımı konusunda eğitim semineri verildi. Aile Eğitim Programı eğitmeni İnci Türengül tarafından verilen seminerde ailelerin, çocuklarının sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmaları istendi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, KOMEK Yönetim Merkezi personeli ve kurs merkezi sorumluları katıldı.

İnci Türengül eğitimin başında sosyal medyanın toplumsal ilişkilere tercih edilir bir hal aldığını kaydetti. İletişimin bilgisayar ya da cep telefonları üzerinden sağlandığına dikkat çeken Türengül, yüz yüze görüşme yapmanın neredeyse unutulduğunu söyledi. Eğitimde sosyal medyanın doğru kullanılmadığı da aktarıldı. Sosyal medya kullanırken adeta onun bağımlısı bir hal alındığını ifade eden Türengül, bu durumun çocukları olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımlarını takip etmeleri gerektiği üzerinde duran İnci Türengül, “Çocukların teknoloji bağımlısı olmaması, sosyal medyada suistimale uğramaması ve bu dünyanın tehlikeli durumlarıyla karşılaşmamaları için dikkatli olmayız. Çocuklarımızın sosyal medya hesaplarını yakın takibe almalıyız” şeklinde konuştu. Çocuklarımızın dünyalarını sosyal medyaya hapsetmelerini istemiyorsak bundan önce biz vazgeçmeliyiz. Önce bizler ellerimizdeki telefonları bırakmalıyız. Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeli ve bunun için çaba sarf etmeliyiz” dedi.