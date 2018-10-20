KOMEK'te çocukları anlama semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), usta öğreticilerine yönelik son derece önemli bir eğitim gerçekleştirdi. Yazar Hayrettin Karaüzüm ile usta öğreticilerini buluşturan KO-MEK, bağlanma aidiyet bilinci ve değer aktarımı konularında çocuklara yaklaşım yöntemlerini içeren bir seminer düzenledi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime usta öğreticilerin yanı sıra birim amirleri katıldı. Eğitimde Yazar Hayrettin Karaüzüm, sözlerine çocukların kendilerini bir yere ait hissetmelerinin önemine vurgu yaparak başladı. Yunan filozof Epiktetos'un “İnsanın ana vatanı çocukluğudur” sözüne atıfta bulunan Yazar Karaüzüm, “Aidiyet, bir kişinin kendini emniyet ve güven içinde hissettiği kişi ya da kurumla bağ kurmasıdır. Çocuklar da bu nedenle kendini bir yere ait hissetmeli. Çocuk, kendini değerli, güvenli ve emniyetli hissettiğinde anne ve babası ile aidiyet kurar” dedi.

Usta öğreticilerin ilgiyle izlediği seminerde, çocuğun anne ve babasıyla aidiyet kuramaması durumunda ortaya çıkabilecek olası sorunlar da gündeme geldi. Yazar Karaüzüm bu aşamada, altın değerindeki tavsiyelerini KO-MEK usta öğreticileriyle paylaşarak, “Çocuk ebeveynleri ile aidiyet kuramamışsa bu eksiği başkalarıyla gidermeye çalışır. Başkalarının değerlerini alır. O nedenle çocuklara sürekli onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor gönül bağı kuramadığımız çocuklarımızın, zihinlerini de işleyemeyiz. Çocuklarla kurulan en güçlü bağ; güven, sevgi ve saygı ile kurulan bağdır. Yani çocukların fikirlerine değer verin. Çünkü çocuk da olsa her biri insandır. Her insan gibi çocukların değer verilmeye, saygı duyulmaya, sevilmeye ve takdir edilmeye hakkı vardır. Çocuklar, potansiyeli fark eden, değer veren sevgisini hissettiren ebeveyn ve öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurar, onlarla aidiyet bağı oluşturur” diye konuştu.