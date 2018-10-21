KOMEK'te dünya dilleri öğretiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yabancı dil branşlarıyla vatandaşlara doğunun ve batının kapılarını aralıyor. KO-MEK'te, Arapça'dan Çince'ye, Korece'den Japonca'ya kadar doğu ve uzak doğu dillerinde eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca'nın bağlı olduğu batı dilleri de KOMEK'in müfredatında yer alıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla ilerlediği bir dönemde lisan bilmenin önemi tartışmasız olarak yerini koruyor. KOMEK de bu önem çerçevesinde lisan branşlarına kurulduğu ilk günden itibaren ağırlık veriyor. Halk üniversitesi, vatandaşların ücretsiz olarak lisan öğrenebilmeleri için her yıl gelen talep doğrultusunda bu branşlarıyla eğitime katkı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Üniversitesi KOMEK bu nedenle dünya dillerini eğitim şemsiyesine alarak, doğu, batı ve Slav dillerinde eğitim veriyor. Doğu dilleri arasında Arapça ve uzak doğu dilleri arasında yer alan, Korece, Japonca, Çince KOMEK'in lisan portföyünde yer alıyor. Slav dilleri içinde yer alan Rusça ve Bulgarca da yine KOMEK'in eğitim verdiği lisanlardan. Bunun yanı sıra Gürcüce ve Boşnakça da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda lisan branşlarına dahil edildi.

Lisan eğitimi günümüzde özellik iş hayatında ve kariyer belirlemede büyük önem taşıyor. Bu alanda eğitim almak ise maliyet açısından vatandaşları oldukça düşündürüyor. KOMEK bu konuda açtığı lisan branşlarıyla eğitim alanında fırsat eşitliğinin önünü açıyor. Zira lisans kurslarının diğer tüm kurslarda olduğu gibi ücretsiz olması, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Lisan derslerine, mühendisten tıp öğrencisine ve emeklilere kadar toplumun her kesiminden vatandaş ilgi gösteriyor.