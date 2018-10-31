KOMEK'te Türkçe dersleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, yabancılara yönelik Türkçe dersleriyle, dünyaya dilimizi öğretmeye devam ediyor. KOMEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli'nde yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgisiyle dolup taşıyor. Biri Ekvadorlu diğeri Filipinli iki yabancı kursiyer, bu eğitim döneminde, Türkçe öğrenmek için KOMEK'te eğitim almaya başladı.

KOMEK'in yabancılar için Türkçe branşı, dünyanın bir anlamda iki ucunu bir araya getirerek Türkçe'yi öğretmeye başladı. Güney Asya ülkesi Filipinler'den gelen Karen Alissasa Temel ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan gelen Elizabeth Sabando Almadia KOMEK Körfez Kurs Merkezi'nde Türkçe öğreniyor. Türkçe'nin zor bir dil olduğunu söyleyen Filipinli Karen Alissasa Temel, “Yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım” dedi. Ekvatorlu Elizabeth Sabondo Almadia ise KOMEK'te oğlu Louis ile birlikte Türkçe öğreniyor. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu kaydeden Almadia, ayrıca KOMEK'te çok mutlu olduğunu kaydetti.

KOMEK Körfez Kurs Merkezi'ndeki yabancılar için Türkçe dersine Almanya'da doğan ve bu nedenle Türkçe öğrenmekte sorun yaşayan bir Türk de katılıyor. Almanya'da doğan Elif Göktepe, Türkçesini KOMEK ile güçlendirmeye çalışıyor. Evlenip Kocaeli'ne yerleşen Elif Göktepe, “Almanya'da doğdum ve buradaki eğitimim nedeniyle Türkçem iyi değil. Ancak evlenip yurda geldikten sonra ana dilimi en güzel şekilde konuşmak istedim. Bu nedenle KOMEK'te Türkçe derslerine katılıyorum” dedi.

Yabancılar için Türkçe dersleri KOMEK'in en fazla ilgi gören branşları arasında yer alıyor. Zira çok sayıda yabancı, evlilik ya da iş sebebiyle kentimizde ikamet ediyor. Yaşadıkları yere adaptasyon konusunda dil öğrenmenin önemini bilen yabancı vatandaşlar bu nedenle KOMEK'i tercih ederek Türkçe öğreniyor. Bugüne kadar KOMEK'in Rusya, Güney Afrika, Güney Kore ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelerek kentimizde yaşayan birçok yabancı kursiyeri oldu. Bu kursiyerler ücretsiz bir şekilde Türkçe öğrenerek, günlük yaşam kalitelerini yükseltti.