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KOMEK'ten Pardus eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), milli işletim sistemi olan Pardus hakkında eğitim verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi “Pardus” eğitimi verecek. Yerli yazılım Pardus'a geçen kurum ve kuruluşlar, ABD merkezli şirketlere lisans ve hizmet ücreti ödemek zorunda kalmadan binlerce dolar tasarruf ediyor. Eğitimlerde kursiyerlere temel seviyede eğitim verilecek. Kursiyerlerin derslere katılımını sağlayacak teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirilecek. Temel Seviye Pardus Eğitimi ile daha önce hiç Linux işletim sistemi kullanmamış kullanıcılara Linux sistemlerin tanıtılması ve kullanımı, ara yüzlerin tanıtımı, son kullanıcı düzeyinde ara yüzlerin kullanımındaki ince noktalar ve kursiyerlerin en çok sıkıntı yaşadığı uçbirim kullanımı gibi konulara ağırlık verilecek.

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