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Kongre Merkezi hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kongre Merkezi’nde çalışmalar tamamlandığında toplantıların vazgeçilmez mekanı olması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kongre Merkezi'nde çalışmalar tamamlandığında toplantıların vazgeçilmez mekanı olması hedefleniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark'ta inşa edilen tam donanımlı kongre merkezinin çalışmalarını sürdürüyor. Eski metal fabrikası Mannesman alanında kurulan kongre merkezi, fabrika yapısında gerçekleştirilen yeniliklerle modern bir hale getiriliyor. İçindeki pek çok salonla toplantıların vazgeçilmez mekanı olacak kongre merkezi, nikah töreni gibi özel günlerde de kullanılabilecek. Kongre merkezi tamamlandığında Sekapark'ın 1. ve 2. etabını birleştirerek bir bütün haline getirecek.


Proje tamamlandığında kongre merkezine tramvay, yaya ve taşıtla ulaşım sağlanabilecek. Peyzaj düzenlemeleri proje de açık otopark da bulunacak. Kongre Merkezi, Sekapark'ta zengin bir alan ortaya çıkaracak.

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