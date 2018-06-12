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12 Haziran 2018 12:24

Kongre Merkezi’nin çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sekapark’ta inşa ettiği Kongre Merkezi’nin çalışmaları devam ediyor.

Kongre Merkezi’nin çalışmaları sürüyor

12 Haziran 2018 12:24


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’ta kongre merkezi inşa ediyor. Sekapark’ta yer alan eski Mannesman Fabrikası bir dizi çalışmayla yenilenerek modern bir kongre merkezi haline getiriliyor. İrili ufaklı pek çok salonu bünyesinde bulunduracak olan Kongre Merkezi, bu özelliği ile toplantılara ve nikah törenlerine ev sahipliği yapacak.


İnşa çalışmaları devam eden yapının B bloğunda kolon döşeme kalıp işleri sürüyor. Gaz beton duvar örülmesine de başlandı. C blok içinde yeni üretilen ve montaj yapılacak olan çelikler şantiye sahasına nakledilerek montajlanıyor. Ayrıca bu blokta yangına dayanıklı boyama uygulaması yapılıyor. İnşaat alanında çalışmalar sürerken yeni çeliklerin fabrikada üretimlerine de devam ediliyor. A blokta kolon perde demirleri bağlanması ve perde betonu döküm işleri sürüyor.


36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kongre Merkezi, üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu iki blokta yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare toplam inşaat alanı da 4 bin metrekare olacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre salonu, fuaye ve sergi salonları olacak. Merkezde 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.




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