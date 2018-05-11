Kongre merkezinin temeli atıldı

Başkan Karosmanoğlu, yüklenici firmadan projenin yıl sonunda bitirilmesi sözünü aldı.

Kongre Merkezi inşatının önünde gerçekleşen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Betül Yazıcı, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eskiden bu tarz yatırımları devletin en üst kademeleri yapıyordu. İnanın şimdilerde açılışlara yetişemiyoruz. Bugün Gebze’de bir eserimizin daha açılışını yaptık. Şimdi burada da başladık, temelini atıyoruz. Hizmet devam ediyor. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz bir kongre merkezimiz var. Burada onu yapıyoruz. Burası eski bir boru fabrikasının üretim kısmı. Projede sergi salonları, fuaye ve düğün salonu var. Kongre Merkezimiz bu bölgenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesis. Burayı yılsonunda açmaya çalışacağız. Burayı hemşerilerimizin hizmetine açmak için elimizden geleni yapacağız. Biz göreve geldiğimizden beri nüfusumuz 800 bin arttı. Dolayısıyla böyle merkezler de artık zaruri hale geldi” dedi.

“Hizmetlerimize, eserlerimize her gün bir yenisini daha ekliyoruz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “İslam dünyasında en güvenli, şehircilikte önemli adımlar atmış, gelişmekte olan dünyanın dikkatini çeken, ah bizde Kocaeli gibi olabilsek denilen bir memlekette yaşıyoruz. Eskiden bu tarz hizmetleri yapmak mümkün değildi. İki boruyu yan yana getirmiyorduk. Şu anda her istediğimizi alabilecek imkânımız var. İstediğimiz bir şeyi bugün yapamasak da yarın yapıyoruz. Sahillerimizi pırıl pırıl yaptık. Önceki dönemlerde bunlar neden olmuyordu peki? Ben 90 kişilik sınıflarda derse girdiğimi biliyorum. Şimdi sınıf ortalamamız 30’un altında. Halkımız ülkenin yönetimine el koydu. 2002’de bu gidişe son verdik” ifadelerini kullandı.

Projeyi gerçekleştiren müteahhitten inşaatın yıl sonunda biteceğinin sözünü alan Karaosmanoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte, 2019 Ocak ayında açılış yapma dilekleriyle temel atma butonuna bastı. 36 dönüm alan üzerinde planlanan kongre merkezi üç bloktan oluşacak. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu bloklarda yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare olurken inşaat alanı 4 bin metrekare toplam alanı bulacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre merkezi, fuaye ve sergi salonları, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.