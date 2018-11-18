Konservatuvar öğrencisinin resim sergisi büyük ilgi gördü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Resim Bölümü öğrencisi Halime Topsoy'un Gar Sanat Galerisindeki “Metaformoz” isimli sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Resim Bölümü'nde resim eğitimi alan Halime Topsoy, tecrübelerini resim sergisi ile taçlandırdı. Resim sanatına olan ilgi ve yeteneğini Büyükşehir Konservatuvar'ı ile geliştiren Topsoy, Büyükşehir Belediyesi'ne sanata ve sanatçıya verdiği önem nedeniyle teşekkür etti. Gar Sanat Galerisinde sergilenen yağlı boya tablolardan oluşan resimler, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Resimlerinin sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandığını ifade eden Halime Topsoy, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi gibi sanata ilgisi olup bu ilgiyi pekiştirmekte fırsat bulamayanlara büyük destek verdiğini kaydetti. Topsoy, edindiği tecrübeleri ile Kocaeli'nin kültür, sanat hayatına elinden geldiğince katkı sunacağını kaydetti.