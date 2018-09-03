Konservatuvar Yetenek Sınavlarına başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, özel yetenekle belirlenen öğrencilere temel sanat eğitimi veriyor. Genç yeteneklerin eğitim gördüğü konservatuvarda Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim alacak. 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavlarında sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde sınava tabi tutulacak. Başvurular 13 Eylül tarihinde sona erecek.