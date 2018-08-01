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01 Ağustos 2018 12:46

Konteyner yüklü tır köprüden TEM’e uçtu: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır, köprü üzerinden bariyerleri parçalayarak TEM Otoyoluna uçtu.

Konteyner yüklü tır köprüden TEM’e uçtu: 1 yaralı

01 Ağustos 2018 12:46

Sürücünün ağır yaralandığı kazada TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza sabah saatlerinde Çayırova Şekerpınar mevkiinde TEM otoyolu üzerindeki köprülü üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki konteyner yüklü 41 UM 038 plakalı tır, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki köprüde bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır, köprü bariyerlerini parçalayarak TEM Otoyoluna uçarken, sürücü N.B. son anda kendini araçtan attı. Köprüden uçan tırın devrilmesi sonucunda TEM otoyolunda trafik tamamen dururken, kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık’a haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan tırın 2 saat süren çalışmada vinç yardımıyla yoldan kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.




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