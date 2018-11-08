Konteynerler için yabancı madde uyarısı

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ambalaj atıklarını kaynağından ayrı toplama projesi kapsamında şehrin dört bir yanına mavi renkli geri dönüşüm konteyneri konulduğunu belirterek, "Bu konteynerler geri dönüşümü mümkün olan sadece kağıt, metal ve plastik atıklar içindir. Konteynerlerin üzerinde de uyarı yazısı yer almasına rağmen bazı vatandaşlar bu konteynerlere evsel atık, ağaç dalları gibi başka atıklar atmaktadır. Evsel atıkların atıldığı konteynerler ayrı olmasına ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar bu konteynerlerı amacı dışında kullanmayı sürdürmektedir” dediler.