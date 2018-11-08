İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konteynerler için yabancı madde uyarısı

İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan geri dönüşüm konteynerlerine yabancı atık atmamalarını konusunda uyardı.



Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ambalaj atıklarını kaynağından ayrı toplama projesi kapsamında şehrin dört bir yanına mavi renkli geri dönüşüm konteyneri konulduğunu belirterek, "Bu konteynerler geri dönüşümü mümkün olan sadece kağıt, metal ve plastik atıklar içindir. Konteynerlerin üzerinde de uyarı yazısı yer almasına rağmen bazı vatandaşlar bu konteynerlere evsel atık, ağaç dalları gibi başka atıklar atmaktadır. Evsel atıkların atıldığı konteynerler ayrı olmasına ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar bu konteynerlerı amacı dışında kullanmayı sürdürmektedir” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.