Kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi istikametine seyir halinde olan Şahmert K. idaresindeki 41 KU 474 plakalı otomobil, Yüysüzler Mahallesi sapağı mevkiinde karşı yönden gelen Şervan Baran V. yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar yolun kenarına savrulurken sürücü Şahmert K. otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Şahmert K., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Şahmert K., Şervan Baran V. ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.