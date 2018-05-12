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12 Mayıs 2018 14:09

Kontrolden çıkan cip, demir bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine geçti: 1 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan cip, yolun karşı şeridine geçerek durabildi.

Kontrolden çıkan cip, demir bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine geçti: 1 yaralı

12 Mayıs 2018 14:09

Kazada araç, sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen İsmail A. idaresindeki 34 YH 1652 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Bir süre kontrolsüzce ilerleyen cip, orta refüjde bulunan tel örgülere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Cip, çarpmanın etkisi ile durabilirken, kazada araç sürücüsü yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan aracın kaldırılması ile yol tekrardan trafiğe açıldı.




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