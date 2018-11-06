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Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletten savrularak yere düşen sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletten savrularak yere düşen sürücü yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. idaresindeki 41 E 5096 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü M.Y. yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.Y. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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