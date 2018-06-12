Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi D-100 Karayolu Darıca bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli istikametinde seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 34 BCT 323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarptı. Kazada Yusuf A., ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yusuf A. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.