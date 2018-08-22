Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. idaresindeki 16 FM 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Kazada araç içerisindeki Hikmet G. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.