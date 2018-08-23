Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

2 aracın daha karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D130 Karayolu Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KE 3080 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Abdullah A. idaresindeki otomobilin direğe çarptığını gören sürücüsü öğrenilemeyen 16 AAH 352 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için kavşaktan yolun karşı istikametine döndü. Bu sırada karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 NC 042 plakalı otomobil, karşı şeride geçen otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah A. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yaralıyı araç içerisinden çıkartırken, diğer yandan da durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda uzun kuyruk oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile çekilmesinin ardından yol, yarım saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.