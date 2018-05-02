Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, 21.30 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1830 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.U. yönetimindeki 41 VJ 152 plakalı otomobil 1830 sokakta seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savrulan plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Bu sırada kazayı fark eden diğer sürücüler 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan H.G., H.U. ile C.T.’nin ik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde yaralandığı belirlenen H.G. ayakta tedavi edilirken, C.T. tedavisi için Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan otomobilde bulunan 3 kişin de alkollü olduğu kaydedildi. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.