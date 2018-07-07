Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 7815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat halindeki köprüden aşağı uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Savaş Demirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesine, Tolga A. ve Şaban T. ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Savaş Demirkopan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.