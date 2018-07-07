Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:26

Kontrolden çıkan otomobil inşaat halindeki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yapımı devam eden köprüden aşağıya uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil inşaat halindeki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

07 Temmuz 2018 10:26

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 7815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat halindeki köprüden aşağı uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Savaş Demirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesine, Tolga A. ve Şaban T. ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Savaş Demirkopan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç