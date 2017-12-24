Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 18:58

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

24 Aralık 2017 18:58

Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi Çukurçeşme Sokak’ta saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere Y.K. (32), idaresindeki 41 R 9006 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağıya ilerleyen otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin motor kısmında hafif bir duman görüldü. Yaralanan sürücüye ilk müdehale çevredeki vatandaşalar tarafından yapıldı. Kaza alanına çağırılan itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Ayrıca Y.K.’nin ambulansa binmek istemediği öğrenildi.


Polis kaza hakkında inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
11
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç