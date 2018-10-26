Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre K. idaresindeki 41 YK 858 otomobil, iddialara göre aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkarak yolun karşı yönünden gelen Bekir K. yönetimindeki 34 RBK 53 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bekir T.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Bekir K., Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.