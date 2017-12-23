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23 Aralık 2017 23:28

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’de direksiyon hakimiyetini kaybedilen otomobil önce yol kenarında bulunan bariyerlere, sonra reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı

23 Aralık 2017 23:28

Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf K. (44) idaresindeki 41 RY 034 plakalı otomobili ile Yalova istikametinde seyir halindeyken öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere, daha sonra da yol kenarında bulunan bir otelin girişindeki reklam tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki sürücü Yusuf K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber veridi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay yerine çağrılan kurtarıcı vasıtası ile hurdaya dönen otomobil kaldırıldı.




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