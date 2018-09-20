Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil restorana girdi. Kazada bir restoran çalışanı yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.G. idaresindeki 06 AAC 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir balık restoranına girdi. Kazada restoran çalışanı Hatun Ç. (39) yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hatun Ç. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, sürücünün davranışlarından alkollü olduğundan şüphelendi. Alkolmetreyeye üfleyen sürücü S.G.'nin 308 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla soruşturma başlatıldı.