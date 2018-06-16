Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurutulurken, yolda uzun kuyruk oluştu.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Eski İstanbul Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan İsmail K. idaresindeki 06 HA 4292 plakalı otomobil, sürücüsünün yağan yağmur sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampolden aşağıya uçtu. Yol kenarında bulunan ağaç ve çalıların aşağıya uçmasını engellediği otomobilin sürücüsü İsmail K. kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilinden inen İsmail K, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak durdurdu. Çekici yardımı ile otomobil, asılı kaldığı yerden çıkartılırken, yolda uzun kuyruk oluştu.

Otomobilin kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.