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24 Şubat 2018 14:58

Kontrolden çıkan ticari araç demir bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, demir bariyerlere saplandı.

Kontrolden çıkan ticari araç demir bariyerlere saplandı: 1 yaralı

24 Şubat 2018 14:58

Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sularında Kocaeli’nin İzmit İlçesi D-100 bağlantı yolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre Şecaettin B. (72) idaresindeki 26 YA 035 plakalı ticari aracı ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ticari araç, hızla ilerleyerek bağlantı yolunda bulunan orta refüjlerdeki demir bariyerlere saplandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Şecaettin B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Şecaettin B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Şecaettin B. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından yolun bir bölümü kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.




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