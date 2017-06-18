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18 Haziran 2017 14:09

Kontrolünü kaybetti karşı şeritteki araca girdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan zeminde kontrolünü kaybeden araç karşı şeritte bulunan otomobile çarptı.

Kontrolünü kaybetti karşı şeritteki araca girdi

18 Haziran 2017 14:09

Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kandıra Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Kandıra istikametine doğru gitmekte olan Celal Yıldız idaresinde ki 34 AC 6856 plakalı araç yağmur sebebiyle virajı alamayarak İzmit istikametine gitmekte olan Alper Yüksel idaresi 34 AOG 06 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında Alper Yüksel’in idaresindeki otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Çevreden geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 ekipleri, itfaiye ve jandarmaya haber verildi. Takla atan araçta bulunan yaralı Ramazan Yüksel, SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.




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