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19 Mayıs 2018 19:20

Konuk Başkan Macera’yı Çok Beğendi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk olan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Eskihisar’daki Macera ve Aksiyon Parkı’nı çok beğeni.

Konuk Başkan Macera’yı Çok Beğendi

19 Mayıs 2018 19:20



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, kendisini ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u Eskihisar’da bulunan Macera Parkı’nda ağırladı. Konuk belediye başkanı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker, Gebze hakkında Başkan Başsoy’a bilgi verdi.



Belediyecilik çalışmaları ve projelere ilişkin karşılıklı istişarede bulunan başkanlar daha sonra Eskihisar’a geçti. Burada Osman Hamdi Bey Müze evini ve sahili gezen başkanlar daha sonra Macera ve Aksiyon Parkı’na geçti. Binlerce metrekare yeşil alan, Dağ Kızağı ve Tırmanma Dağı ile bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip Macera ve Aksiyon Parkını gezen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy projeyi çok beğendi.



Konuk başkan Başsoy, “Ziyaretim vesilesiyle inceleme fırsatı bulduğum Macera ve Aksiyon Parkı için Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir eseri bir hizmeti bölgeye kazandırmış" dedi.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Macera Parkı’nda yer alan dağ kızağını da kullandı.




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