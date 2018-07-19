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19 Temmuz 2018 12:28

Koordinasyon toplantısında ‘’İmar Barışı’’ konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ile gerçekleştirilen İmar Koordinasyon toplantısında, “İmar Barışı” konusu ele alındı.

Koordinasyon toplantısında ‘’İmar Barışı’’ konuşuldu

19 Temmuz 2018 12:28


Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak İlçe Belediyelerinin imar müdürleri, başkan yardımcıları ve yapı kontrol müdürleri ile gerçekleştirilen imar koordinasyon toplantısı bu ay imar barışı konusu ile gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler’in katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, bu ay İzmit Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde düzenlendi. Toplantıda, son günlerde gündemde önemli bir yere sahip olan imar barışı ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.


İmar Barışı konusunda 7143 sayılı kanunun, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi akabinde ilçe belediyelerinde İmar Barışı hakkında bilgilendirme amaçlı masalar oluşturuldu. Ramada Otel’de Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen imar koordinasyon toplantısında, söz konusu kanun kapsamında düzenlenecek yapı kayıt belgesi hakkında belediyelerde ortak uygulama yapılması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.


“İmar Barışı” yasasından 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış yapılar yararlanmakta olup, bu tarihten sonra yapılan yapılar kaçak yapı statüsünde kabul edilecek. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin bu yapılara fırsat vermemesi için uydu takibi ve gerekli arazi denetimlerinin yapılması hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi imar koordinasyonunda, İlçe Belediyelerin İmar Barışı konusunda tereddütte kaldıkları hususlarda, ortak fikir birliğine varıldı.




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