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24 Haziran 2018 16:20

Köpeğini kurtarmak isterken mahsur kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan köpeğini kurtarmak isteyen 20 yaşındaki gençte çalıklarda mahsur kaldı.

Köpeğini kurtarmak isterken mahsur kaldı

24 Haziran 2018 16:20

Mahsur kalan genci itfaiye kurtardı.


Olay 15.00 sularında İzmit Yenimahalle İsmail Ayyıldız Hoca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köpeğinin çalık alanda mahsur kaldığını gören 20 yaşındaki Burak Arkın Tan köpeğini kurtarmak için çalılık alana çıktı. Köpeğini aşağıya indirmeyi başaran Tan, kendisini aşağı indiremedi. Tan durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahsur kalan genci kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan genç köpeği ile birlikte objektifler poz verdi.




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