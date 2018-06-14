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14 Haziran 2018 10:53

Köprülü kavşak inşaatından göçük

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde köprülü kavşak çalışması esnasında kayan toprağın altında kalan işçi itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Köprülü kavşak inşaatından göçük

14 Haziran 2018 10:53


Olay, sabah saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar köprülü kavşak yapım şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Edip Keskin, şantiyede çalıştığı esnada tonlarca toprak birden üzerine göçtü. Toprak ve beton arasından sıkışan arkadaşlarını gören diğer işçiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İşçinin sıkıştığı yerde köprülü kavşak inşaatının beton ayağı bulunması ekiplerin işini zorlaştırdı. Diğer işçilerinde yardımı ile göçük altında kalan işçinin bulunduğu yerdeki tahta ve demirler kesildi.


Toprağı genişlettikten sonra itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi belinden halatla vince bağladı. Kontrollü bir şekilde yukarı çekilen işçi sıkıştığı yerden bir saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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