Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 16:59

Koray Avcı’dan, fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser organizasyonu düzenlendi.

Koray Avcı’dan, fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri

01 Mayıs 2018 16:59


Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser düzenlendi. İşçilerin aileleri ile birlikte katıldığı program yıl içerisinde performans gösteren işçilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle başladı.


Konuşmaların ardından ‘Adaletin bu mu dünya’ isimli parçayla sahneye çıkan Koray Avcı, söylediği şarkılarla zaman zaman coşkulu anlar yaşatırken, zaman zaman da duygulandırdı. Avcı’yı dinlemeye gelen işçiler söylenen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    25°C
  • Perşembe
    Sisli
    30°C
  • Cuma
    Sisli
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç