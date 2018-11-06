Koray Şener'in adı yaşatılacak

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Koray Şener'in ailesini evinde ziyaret etti, taziyelerini sundu. Şener ailesinin evinin hemen karşısında yer alan parka ise Koray Şener adının verileceğini söyledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki Koray Şener'in ailesini evine taziye ziyaretinde bulundu. Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Şener ailesini ziyaret eden Başkan Baran, Koray Şener'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek aileye baş sağlığı dileğinde bulundu.

Başkan Baran, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek, “Acınızı paylaşıyoruz. Her şeye çare var fakat ölüme yok. Allah'ın takdirine boyun eğeceğiz. Vefat eden Koray evladımıza Allah'tan rahmet, sizlere sabır diliyorum” dedi. Başkan Baran, ailenin evinin hemen karşısında yer alan parka da Koray Şener'in adını vereceklerini belirterek, “Onun adını o parkta ölümsüzleştireceğiz” ifadelerini kullandı.