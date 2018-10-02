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Koreli Cheonju Şehir Korosu, Kocaeli'den tam not aldı

KOCAELİ(İHA) – Kore ve Türkiye arasında işbirliğinin gelişmesi amacıyla Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu girişimiyle Cheonju Şehir Korosu, Kocaeli’de konser verdi.

KOCAELİ(İHA) – Kore ve Türkiye arasında işbirliğinin gelişmesi amacıyla Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu girişimiyle Cheonju Şehir Korosu, Kocaeli'de konser verdi.


Kore ve Türkiye arasında gelişen işbirliklerine bir adım olması sebebiyle Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Cheonju Şehir Korosu, Kocaeli'de sahne aldı. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Konser programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong ve eşi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve eşi, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Hyundai Türkiye CEO'su Jonggu Yong, Posco Assan CEO'su Jonghe Ik, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Kore Derneği Başkanı Park Youngdok, Kore Gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Şefliğini Kong Kee-Tae'nin üstlendiği Cheonju Şehir Korosu, Türkçe parçaların yanı sıra Kore'nin geleneksel müziğinden de örneklerin sunulduğu konser, dinleyicilerden tam not aldı. Salondaki davetlilerin de zaman zaman eşlik ettiği konser alkışlarla sona erdi.

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