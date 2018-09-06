Körfez 2019’a hazır

Körfez Belediyesi, kentin geleceğine ışık tutacak dev projeleri açılış bayramları ile halkın hizmetine sunuyor. Özellikle kentin sosyal ve ekonomik hayatını yeniden şekillendirecek Körfez Kampüsü projesi yeni eğitim-öğretim yılında hizmete girecek. 22 bin metre kare alana inşa edilen ve 4 bin 500 öğrenci kapasiteli Körfez Kampüsünde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Tarihi han ve medrese mimarisinden esinlenerek hazırlanan ve büyük bir bölümü tamamlanan İlimtepe Kültür Merkezi 10 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkez olacak. Yapımı büyük bir hızla devam eden ve kısa bir süre içerisinde biterek açılış bayramı programlarında halkın hizmetine sunulacak. 2 bin metrekarelik bir düğün salonunun yanı sıra sağlık merkezi, KOMEK, jandarma gibi bölge ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatı alanları da içerisinde barındıracak. Modern cadde, sokak ve kaldırımlarla donatarak Körfez’i, modern kentler arasına sokan, trafiği en rahat ve en yaşanabilir kent durumuna getiren Körfez Belediyesi, 290 bin ton asfalt ile tüm zamanların rekorunu kırdı.