Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor, esnafla sohbet ederek bölgede yapılan ve yapılması istenilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Baran, bu kapsamda son olarak Esentepe Mahallesini ziyaret etti. Esnafları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan İsmail Baran, Aşıklar Çadırı’nda da vatandaşlarla sohbet etti.

“Her gittiğimiz mecrada hemşerilerimizle bir araya gelerek onlarla sohbet etme, istişare etme ve sorunlarını dinleme imkânı buluyoruz” diyen Başkan İsmail Baran, “Bizler kültürümüz gereği istişareye önem veriyoruz. Bu kapsamda da vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde onların yapılan ve planlanan projeler hakkındaki görüşlerini dikkate alarak çalışmalara yön veriyoruz. Ortak akıl ile Körfezimizin yaşam kalitesini arttırıyoruz” dedi.