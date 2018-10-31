Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, projeleri hakkında bilgi verdi

Çok sayıda basın mensubunun yer aldığı toplantıda Başkan Baran, yapılan yatırımlar be sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler katardı. Toplantıda basın mensuplarının “Belediye seçimlerinde aday olacak mısınız” sorusuna da cevap veren Körfez belediye Başkanı İsmail Baran, “Ekonomik açıdan 3 kat büyüyen bir Körfez Belediyesi var. Böyle büyüyen bir belediyeden dolayı aday adaylarının bu kadar çok olması da doğaldır. Körfez'deki ya da diğer bölgelerdeki belediye başkanlarımız, biz aday değiliz, demediğimiz müddetçe doğal adayızdır. Partimiz bu süreci başlatmadan da biz piyasaya çıkıp adayız diye de gezmeyiz” dedi.

“400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi Allah bize lütfetti”

Yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Baran, “30 Mart 2014 seçimlerinin üzerinden 55 ay geçti. Biz bu seçim sürecinde aziz vatandaşlarımıza ne yapacağımız konusunda vaatlerde bulunduk. 10 milyon TL'lik bir seçim vaadimiz oldu. Allah'a şükür bugün 400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi Allah bize lütfetti. Vaatlerimizin yüzde 85'ini tamamladık. Kalanlar ise kurumlarla yapacağımız ortak projelerdir. Körfez Belediyesi olarak tek başımıza vaat ettiğimiz bütün projeleri hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla yapacak olacağımız projelerden kalan yüzde 15'lik vaatlerimiz için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hereke'de bir hukuk fakültesi yapılması için rektörümüz ile mutabakatımız var”

“Körfezin sanayi ve liman kentinin yanında bir de eğitim kenti olsun diye bir vizyonumuz vardı” diye konuşan Baran, “Bunu büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Türkiye'de 3 bin 200 öğrenciye burs veren tek belediye olma özelliğimizi sürdürüyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Gördük ki; yerel yönetimler ve kamu olarak bizler eğitime gerekli hassasiyeti göstermesek birileri paralel yapı olup bu milletin evlatlarını kötü emellerinde kullanabiliyor. Bunların önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Körfez kentinin bir eğitim kenti olabilmesi için İlimtepe'deki kampüsümüzün yanı sıra, Hereke'de bir hukuk fakültesi yapılması için rektörümüz ile mutabakatımız var. Hereke Hukuk Fakültesi'ni bitireceğiz ve Körfez'e bir kampüs daha kazandırmış olacağız” dedi.

“Taşköprü'deki restorasyon çalışmalarını tamamladık”

Tarihi yapıların restorasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Baran, “Taşköprü'deki restorasyon çalışmalarını tamamladık. Bunun yanında Herke Kalesi ve Kuşçatı Telgrafhanesinin çalışmaları devam ediyor. Bu telgrafhane Kurtuluş Savaşı döneminde istihbarat konusunda önemli katkılar sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.