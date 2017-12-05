Körfez Belediyesi Aralık ayı meclisi gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen toplantıya, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongre ile AK Parti Körfez İlçe Başkanlığına seçilen Şener Söğüt’te son kez katıldı. Meclis toplantısı sonrasında da Başkan İsmail Baran, Şener Söğüt’e hediye takdim etti. Meclis gündeminde ise 8 madde görüşüldü. Park isimlerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi süre uzatımı ile komisyonuna havale edildi. Diğer maddeler ise tek tek görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temenniler kısmında ise Başkan İsmail Baran, kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı. Geçtiğimiz hafta alınan ödül hakkında bilgi veren Başkan Baran, bu ay içinde 3 ayrı ödül daha alacaklarını belirtti.

Üniversite ve İlimtepe Kültür Merkezi inşaatları ile ilgili ‘çalışma durdu’ şeklinde algı yaratılmak istendiği ama gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan İsmail Baran, “İki inşaatımızda tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Üniversite binamız için Temmuz 2018’de teslimi ön görülüyor. Ama hedefimiz bunu daha erken bitirerek teslim etmek ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde faaliyete hazır hale getirmek” dedi.