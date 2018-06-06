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06 Haziran 2018 10:39

Körfez Belediye’si çalışanları iftarda bir araya geldi

Körfez Belediyesi personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Körfez Belediye’si çalışanları iftarda bir araya geldi

06 Haziran 2018 10:39


Körfez Belediyesi’nin geleneksel personel iftarı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran ve eşi Bilge Baran’ın ev sahipliğindeki programa, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Başkan İsmail Baran iftar öncesi masaları tek tek dolaştı ve çalışanlarla sohbet etti.


İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu güzel günlerde de rabbim yaptığımız dualarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Körfez’de güzel işler başardık. 162 binlik nüfusa sahip ilçemizde büyük yatırımları hayata geçirdik. 4 yılda 400 milyon liralık yatırım büyük başarı. Bu başarı sadece benim değil, hepimizin başarısıdır. Büyük işleri birlikte başardık. Körfez için hep beraber dün ve bugün nasıl çalıştıysak, yarın da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




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