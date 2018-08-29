Körfez Belediyesi dereleri temizliyor

Körfez Belediyesi ekipleri, derelerde biriken, su akışını engelleyen, koku ve görüntü kirliliği oluşturan atıkları hummalı çalışmalar gerçekleştirerek topluyor. Dere temizliğinde temizlik personeli de el aletlerini kullanarak aracın ulaşamadığı alanları temizliyor. Derelerden çıkarılan atıklar, Körfez Belediyesi depolama alanlarına ve oradan da geri dönüşüm tesislerine naklediliyor. Ayrıca sivrisinek oluşumunun en büyük nedeni olan su birikintileri ve kötü koku oluşturan etkenleri ilaçlayan ekipler, bölge halkını da bu konuda bilgilendirdi.

Vatandaşların dereye atık atmaması, atanlar hakkında Körfez Belediyesi’ne bilgi verilmesini isteyen Belediye ekipleri, herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna dikkat çektiler.