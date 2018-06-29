Körfez Belediyesi desteğini sürdürüyor

Körfez Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte özellikle okullardan gelen talepleri yerine getirme noktasında desteğini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hafta içinde hem eğitim kurumlarında hem de camilerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler ilk olarak Fatih Camii’ndeki tadilat çalışması yaparak eksikliklerin giderilmesini sağladı.

Eğitim kurumlarının eksikliklerini de gideren ekipler, okulların güvenliği için çevrelerindeki tel örgüleri yeniliyor.